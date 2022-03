Latinas más propensas a desarrollar preeclampsia

Washington, DC.- Según un estudio divulgado, este jueves, las latinas tienen mayor peligro de desarrollar preeclampsia o presión arterial alta durante el embarazo originado por una dieta alta en grasas sólidas, queso y granos refinados.

El estudio liderado por el doctor Luis Maldonado, de la Escuela Keck de Medicina en la Universidad del Sur de California, presentó las conclusiones ante la Conferencia de Epidemiología, Prevención, Estilo de Vida y Salud Cardiometabólica de la Asociación Estadounidense del Corazón, en Chicago (Illinois).

La investigación analizó a un grupo de mujeres, en su mayoría latinas y de bajos ingresos. Aquí hallaron que, “por el contrario, una dieta con ingesta relativamente alta de grasas sólidas, granos refinados y queso puede aumentar el riesgo de preeclampsia”.

