El drama de la maternidad temprana en Latinoamérica

Charlotte, NC.- La maternidad temprana es un drama oculto con miles de casos al año en Latinoamérica, donde se estima que casi el 18% de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años.

Asimismo el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), también estimó que anualmente más de 1.5 millones de adolescentes entre 15 y 19 dan a luz. Por esta razón, iniciativas como Plan Internacional precisan que este fenómeno «frustra el futuro», de muchas niñas y adolescentes el Latinoamérica.

En esta misma sintonia, los expertos afirman que muchos de estos embarazos están relacionados con la violencia machista, la pobreza extrema, la falta de acceso al sistema educativo y la carencia de planificación familiar.

Además, también se destacó que esta situación se agravó por efecto del confinamiento gracias a la pandemia del covid-19, lo que afectó a toda la región, pero las cifras más relevantes fueron en Perú, República Dominicana, Venezuela y Panamá.

Globally, 1 in 5 girls is married, or in a union, before age 18.

In some countries, that number doubles to around 40%.

This #ValentinesDay, learn how @UNFPA works to #EndChildMarriage. https://t.co/tGxWzElHGb #IDont pic.twitter.com/bG5zsrgXFK

— United Nations (@UN) February 14, 2022