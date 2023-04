FDA aprueba píldora de Seres Therapeutics para infecciones

Washington, DC.- El regulador de salud, U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó el miércoles 26 de abril, la píldora de Seres Therapeutics Inc., de la marca Vowst que se usa para tratar un tipo de infección bacteriana.

Este medicamento es una opción más simple que estandariza a los pacientes que con regularidad tienen que depender de los donantes individuales para hacer trasplantes fecales.

Este medicamento fue aprobado para el tratamiento de infecciones recurrentes que padecen de Clostridioides difficile (CDI) y Clostridioides difficile (C. diff) en personas mayores de 18 años.

Por lo general estas infecciones bacterianas son causadas por el uso prolongado de antibióticos. Estas eliminan las bacterias amigables del colon. Algunos de los síntomas de estas infecciones pueden ser la diarrea o la inflamación del colon.

BREAKING: The first orally administered #microbiota-based therapeutic has been approved by the U.S. FDA. Learn more: https://t.co/L78EZlc3tQ pic.twitter.com/DxsZ8Ncrmz

— Seres Therapeutics (@SeresTX) April 26, 2023