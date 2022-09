Confirmada primera muerte por viruela del mono

Washington, DC.- Estados Unidos confirmó la primera muerte por la viruela del mono, en el condado de Los Ángeles, California, de acuerdo con el Department of Public Health (DPH) que también agregó que el paciente padecía de complicaciones severas del sistema inmunitario.

La misma institución de salud, DPH, a finales de agosto había informado sobre un paciente que aparentemente, habría muerto por la viruela del mono. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el paciente murió por la viruela del mono o por otro motivo.

En un comunicado el DPH, declaró que el paciente de Los Ángeles falleció en las instalaciones del hospital. Además, se subrayó que la viruela del mono fue la causa principal de este fallecimiento, confirmado por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

#DYK? There are a lot of immune cells in the skin tissue just underneath the top layer of the skin. When a vaccine is given into the skin layers (intradermally), they can generate a robust immune response using a smaller amount of vaccine. https://t.co/vgRHe6TNuS #monkeypox pic.twitter.com/5cHAPHGbhH

— CDC (@CDCgov) September 9, 2022