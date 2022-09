Estado de emergencia para evitar propagación de la polio

Nueva York, NY.- Se declaró un estado de emergencia en el estado de Nueva York, con el propósito de evitar la propagación de la poliomielitis, mejor conocida como polio, luego de que se detectara un caso en el condado de Rockland, al norte de la ciudad el 21 de julio.

Por su parte, Kathy Hochul gobernadora de Nueva York emitió una orden ejecutiva que estará activa hasta el 9 de octubre con la finalidad de, «implementar un Plan Estatal de Manejo Integral de Emergencias y autorizar a todas las agencias estatales necesarias a tomar las medidas apropiadas para ayudar a los gobiernos locales y a las personas a contener, prepararse, responder y recuperarse de esta emergencia».

Además, esta orden ejecutiva también pretende concentrarse en reforzar las campañas de vacunación contra el virus. Inicialmente, los servicios estatales detectaron el virus de la polio en muestras de agua residuales en otros tres condados Orange, Nassau y Sullivan.

De acuerdo con cifras del estado de Nueva York solo el 86.2% de los niños, con edades entre los 6 meses y 5 años en Nueva York, recibieron tres dosis de la vacuna. Sin embargo, estos datos se hacen más críticos en algunos condados donde el porcentaje de vacunación es del 60.34% en niños de esa edad en Rockland, y del 58.58% en Orange.

