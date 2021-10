CDC confirma que la vacuna de Moderna pierde eficacia con el tiempo

Washington, DC.- Un panel de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), llegó a la conclusión, este jueves, de la eficacia de la vacuna de Moderna contra la infección por covid-19 desciende con el tiempo, algo que no ocurre tan significativamente con la de Johnson & Johnson (Janssen).

Asimismo lo confirmó el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), donde explican que esta información promete influir en la decisión de ese panel sobre la aprobación de refuerzo de las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson en EE. UU.

La larga reunión del ACIP tenía previsto concluir con un voto sobre la autorización de esas dosis de refuerzo. Una idea que ya aprobó, este miércoles, la U.S. Food and Drugs Administration (FDA).

Si el comité asesor da luz verde a esa recomendación y la directora de CDC, Rochelle Walensky, la respalda inmediatamente, los estadounidenses podrían empezar a ponerse dosis de refuerzo de Moderna o Johnson & Johnson desde este fin de semana.

