Batalla política por uso de mascarilla en EE. UU.

Washington, DC.- Una nueva batalla política, se libra en EE. UU., por la expansión de la Variante Delta, el uso de mascarilla y vacunados.

Este debate se aviva con la reciente recomendación de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sobre el regreso uso obligatorio de mascarillas, incluso para los vacunados.

Ver más: Mandato de uso mascarilla obligatoria para Chicago

Por el contrario, Kevin McCarthy, jefe de la minoría ­republicana en la Cámara de ­Representantes, afirmó, “No es científico, es una conjura de funcionarios”. Haciendo alusión a las recomendaciones de los CDC.

En respuesta a esta declaración de McCarthy, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, respondió tachándola de “imbécil”. Esto, por su rechazo a cumplir el mandato de usar la mascarilla dentro del Capitolio, tal y como estableció el responsable médico de la institución.

Estimates show the Delta variant caused nearly 99% of recent #COVID19 cases in the United States. Help protect yourself against Delta & other variants of the virus that causes COVID-19 by getting vaccinated.

More about variant proportions in your area: https://t.co/Oymzenmv0N. pic.twitter.com/W7ysPpFhgg

— CDC (@CDCgov) August 19, 2021