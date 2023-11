¡Alerta! por el primer brote de gripe aviar H5N1

Ciudad de México, México.- El primer brote de gripe aviar H5N1 altamente patógena, en granja avícola, según la World Organisation for Animal Health (WOAH) con sede en París, Francia, a solo un mes después de que México se declara libre de la enfermedad.

El brote fue detectado al norte noroccidental de Sonora y mató a por lo menos 15.000 de una bandada de 90.000 gallinas ponedoras. Así pues, las aves restantes fueron sacrificadas de acuerdo a las autoridades mexicanas.

De acuerdo a un informe del WOAH, «El primer brote de influenza aviar altamente patógena H5 de esta temporada se reportó en una unidad de producción avícola del municipio de Cajeme, Sonora».

Del mismo el informe subrayó que este subtipo del virus hallado es el H5N1. Se confirmó que no genera peligro para los humanos a través del consumo de carne o huevos.

