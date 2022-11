Nuevo récord de muerte de aves en EE. UU., por brote de gripe aviar

Chicago, IL.- El United States Department of Agriculture (USDA) confirmó que el nuevo brote de la gripe aviar en Estados Unidos acabó con 50.54 millones de aves, para convertirse en el brote más mortífero en la historia del país.

La gripe aviar terminó con la muerte de más de 50 millones entre pollo, pavos y otras aves, representando el mayor desastre para la salud animal en Estados Unidos. De este modo, se superó el récord pasado de 50.5 millones de aves que murieron en el brote de gripe aviar del 2015.

Las muertes de estas aves infectadas suelen morir por la infección, pero también son sacrificadas en bandadas. Estos sacrificios, en algunos casos, pueden superar el millón de aves en granjas de gallinas ponedoras con el propósito de frenar la propagación de la enfermedad.

Esta pérdida de aves de corral subieron dramáticamente los precios de los huevos y la carne de pavo a números récord. Impactando proporcionalmente el bolsillo de los consumidores que ya enfrentan la inflación en otros rubros de la economía. Sin embargo, este Día de Acción de Gracias o Thanksgiving se vio particularmente afectado.

