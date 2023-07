Alarmante incremento de la mortalidad materna en Estados Unidos

Washington, DC.- La revista médica JAMA publicó un estudio que refleja la mortalidad materna expresada con la cantidad de mujeres estadounidenses que fallecieron dentro del año siguiente a su embarazo se duplicó exageradamente entre 1999 y 2019, donde las mujeres afroamericanas lideraron estas cifras.

Se estima que hubo al menos 1.210 muertes en 2019, en contraste con las 505 muertes de 1999. El estudio también determinó que los mayores incrementos se observaron entre las mujeres indias americanas y nativas de Alaska.

Ver más: Muertes por sobredosis de drogas aumentaron el último año

Por ejemplo, el número de muertes por cada 100.000 nacidos vivos creció de 12.7 a 32.2 en general.

En este sentido, la Dra. Allison Bryant de Mass General Brigham, líder del estudio dijo, «A menudo, se dice que los estados del sur tienen las peores tasas de mortalidad materna del país, mientras que California y Massachusetts tienen las mejores. Pero eso no cuenta toda la historia».

#DYK? @cdchep now recommends all #pregnant people get tested for #HepatitisB during each pregnancy.

Explore our #HepB resources to learn more: https://t.co/ia2q73eqOO pic.twitter.com/WqcknMA2ta

— CDC (@CDCgov) June 30, 2023