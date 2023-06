Retiran fresas congeladas por brote de hepatitis A

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) alertó sobre un posible brote de hepatitis A, que está siendo investigado por la contaminación de fresas congeladas que son producidas en México.

De acuerdo con un comunicado de la agencia estadounidense hay nueve casos de hepatitis A en tres estados de Estados Unidos: California, Oregon y Washington. Tres de estos casos necesitaron hospitalización, pero no hay muertes reportadas.

Ver más: Retiran lote de frappuccino de vainilla de Starbucks

Las tiendas involucradas donde se encontraron estos productos con el virus de la hepatitis A, son: Walmart, Costco y HEB. Las fresas congeladas en cuestión fueron vendidas bajo las marcas Great Value Brands y Rader Family Farms distribuidos por Willamette Valley Fruit.

De acuerdo a la FDA, la hepatitis A es un virus contagioso causado por una infección hepática. La misma se encuentra en las heces y la sangre de personas infectadas. El contagio se hace con el contacto directo o también al consumir alimentos o bebidas contaminadas.

RECALL UPDATE: Check your freezer! See the updated recall list of packages of frozen fruit containing strawberries grown in Mexico due to the potential for Hepatitis A contamination.- https://t.co/Yu1hq2W1P5 https://t.co/arqTqJcpgT

— FDA FOOD (Ctr for Food Safety & Applied Nutrition) (@FDAfood) June 15, 2023