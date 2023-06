Muertes por sobredosis de drogas aumentan en último año

Washington, DC.- Hasta el mes de enero de 2023, en Estados Unidos hubo más de 109.000 muertes por sobredosis de drogas, lo que presenta un aumento con respecto al año anterior, de acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Este miércoles 14 de junio los CDC indicaron que esta cifra del 2023, es 0.7% superior a las 108.825 sobredosis por drogas registradas en el período, de un año, que finalizó en enero de 2022.

Esta cifra resalta pese al esfuerzo de la administración Biden por tomar medidas más rígidas que aborden la adicción a las drogas y sus consecuencias como las sobredosis.

Por ejemplo, para el mes de mayo Estados Unidos impuso sanciones a 17 personas y entidades chinas y mexicanas, por supuestamente permitir la producción de píldoras falsificadas con fentanilo.

Timely data can identify changes in nonfatal #overdose trends and help ensure effective response in communities.

Get the data you need from CDC’s nonfatal overdose data dashboards: https://t.co/bEmEriZuMO pic.twitter.com/MLcJHLTFfH

— CDC (@CDCgov) June 14, 2023