Violento terremoto sacudió a Michoacán

Michoacán, México.- Un terremoto de 7.4 en la escala de Richter con epicentro al sur de Coalcomán, Michoacán a unos 37 kilómetros al sureste del municipio Aquila y a unos 15.1 kilómetros de profundidad, justo en la conmemoración de otro aniversario de dos de los terremotos más devastadores de México.

En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró en sus redes sociales acerca del terremoto, donde repitió los datos detallados por el U.S. Geological Survey (USGS).

El dato curioso es que hoy 19 de septiembre de 2022 se da este terremoto de 7.4, coincidiendo con los devastadores terremotos del 19 de septiembre de 2017 y el 19 de septiembre de 1985.

Asimismo, esta fuerte sacudida sorprendió a los mexicanos que solo una hora antes, es decir, a las 12:19 habían hecho un megasimulacro con el fin de conmemorar un aniversario de los otros grandes terremotos.

It feels curious when EQs strike on the same calendar date in different years, but coincidences are just that: coincidences. For more info on today’s event follow @SismologicoMX.

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 19, 2022