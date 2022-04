Ucrania «ataca» por primera vez territorio ruso

Moscú, Rusia.- El delegado del Kremlin en la región, Vyacheslav Gladkov, acusó a Ucrania de un, «ataque aéreo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania«, además informó que este ataque provocó un incendio de un depósito de combustible.

Al mismo tiempo, una serie de videos de cámaras de seguridad y aficionados, mostraron como dos proyectiles chocaron contra las instalaciones, justo antes de ocasionarse el incendio.

En este sentido, Gladkov informó que dos empleados de la instalación resultaron heridos. También, como producto de explosión por los proyectiles, fue obligatorio evacuar aparte de la población de la localidad.

Los depósitos atacados pertenecen a la compañía petrolera rusa Rosneft, quien negó que haya heridos, al tiempo que no detalló lo ocurrido. Por su parte, la agencia estatal rusa RIA Novosti, mostró imágenes donde dijo que ocho tanques de combustibles fueron afectados.

Lo propio hizo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien subrayó que el ataque puede desestabilizar las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev. Peskov, así lo expresó, «Por supuesto que esto no puede percibirse como algo que mejore las condiciones para continuar las conversaciones».

Continued talks with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Told about countering Russian aggression. Discussed the negotiation process – the course and prospects, the importance of security guarantees. The initiative of 🇫🇷 on humanitarian corridors from Mariupol must be implemented!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 1, 2022