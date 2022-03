Mykolaiv se sobrepone mientras se inicia evacuación de Mariúpol

Mariúpol, Ucrania.- La ciudad de Ucrania, Mykolaiv, apenas se sobrepone al último ataque de Rusia contra la administración regional, en el que fallecieron 16 personas, cuando ya se prepara, junto a la Cruz Roja para inciar la evacuación de Mariúpol.

De esta manera, Ucrania informó que esta ciudad aún viven 160.000 personas que no tienen ni agua, ni electricidad. Mientras que su Puerto en el Mar de Azov fue bombardeado y sitiado por los rusos.

Asimismo, Mykolaiv se encuentra en la zona de acceso a Ucrania al Mar Negro. Exactamente, a medio camino entre la ciudad portuaria de Odesa y Jersón, que fuera ocupada por los rusos.

Por su parte, las distintas administraciones regionales de Ucrania, certifican que casi todo el país sigue estando bajo ataques de diversa índole. Esto, pese al anuncio de Moscú de reducir su ofensiva en Kiev y otras importantes ciudades.

En este sentido, Mijailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, expresó que no será posible reunir al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hasta dentro de dos o tres semanas.

Held regular talks with President of the European Council @eucopresident. Discussed key issues for us – the negotiation process with Russia, the prospects of restoring peace, as well as 🇺🇦's movement to 🇪🇺 membership. I appreciate the support from our 🇪🇺 partners and friends!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2022