Sierra Club se pronuncia sobre Compromiso a Cero Emisiones de COP26

Glasgow, Escocia.- En la COP26 más de 100 gobiernos, dueños de flotas de vehículos y compañías automotrices se comprometieron a vender solo vehículos de cero emisiones globalmente para 2040, y para 2035 en los mayores mercados.

Asimismo, esta meta pretende que uno de cada tres carros vendidos globalmente para 2040 sea de cero emisiones y para 2035 en los mayores mercados.

Sin embargo, pese a que grandes empresas automotrices como Ford y General Motors firmaron el compromiso —además de tres estados, Washington, California y Nueva York— el gobierno estadounidense no se sumó al compromiso.

Pese a que Estados Unidos, China y Alemania están ausentes del trato, aún así este compromiso cubre el 15% del mercado automotriz mundial, o 11,5 millones de vehículos ligeros.

