Delegación de políticos de EE. UU. inicia una visita a Taiwán

Pekín, China.- Un grupo de congresistas y senadores de EE. UU., inició este miércoles una visita a Taiwán que China, cuyas autoridades reclaman la soberanía de la isla, consideró «un acto de provocación».

Según medios locales, la delegación estadounidense aterrizó este martes en Taiwán pasadas las 18.00, hora local (10.00 hora GMT) a bordo de un avión militar procedente de Manila.

Según el rotativo, la comitiva está compuesta al menos 6 representantes políticos. Entre ellos los senadores John Cornyn (Texas) y Tommy Tuberville (Alabama), Mike Crapo (Idaho) y Mike Lee (Utah). Finalmente, el congresista Jake Ellzey (Texas), todos ellos del Partido Republicano.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán detalló que el viaje está organizado por el Instituto Estadounidense de Taiwán- Además, que las autoridades están prestando «ayuda administrativa» y relacionada con las medidas de prevención de la covid-19.

