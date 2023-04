Sergei Lavrov advirtió que el mundo está en un «umbral peligroso»

Nueva York, NY.- Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que el mundo está en un umbral más «peligroso» que durante la Guerra Fría, lo que generó la participación de Antonio Guterres, secretario general de la ONU donde expresó su temor ante el riesgo de un conflicto mayor entre las potencias globales.

No obstante, Guterres que estaba sentado junto a Lavrov en el Consejo de Seguridad de la ONU criticó profundamente la invasión de Rusia en Ucrania. Ciertamente acudió al argumento del sufrimiento y devastación masiva.

Estos argumentos de Guterres apuntan a la dislocación económica mundial que en parte fue ampliamente golpeada por la pademia del covid-19.

De este modo, Guterres explicó en la reunión de las Naciones Unidas de 15 miembros que conversaban sobre el multilateralismo y la Carta fundacional de la ONU, «Las tensiones entre las principales potencias están en un nivel histórico. También lo están los riesgos de conflicto, por desventura o error de cálculo».

🔴 #LIVE : Foreign Minister Sergey #Lavrov chairs UN Security Council debate on effective multilateralism through defence of principles of #UN Charter #UNCharterIsOurRules https://t.co/eDTImkkaLC

Un Lavrov en representación de Rusia que presidió la reunión expresó, «Al igual que durante la Guerra Fría, hemos alcanzado el umbral peligroso. Posiblemente incluso más peligroso».

