¿Cuba y Venezuela el mismo rumbo que Rusia en la ONU?

Miami, FL.- La organización Center for a Free Cuba (CCF), expresó su satisfacción por la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y aprovechó para solicitar se aplique la misma medida contra China, Cuba y Venezuela que violan los DD. HH.

La noticia de la suspensión de Rusia, se fundamenta en, «violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos» cometidas por los militares rusos en Ucrania.

Ver más: Rusia suspendida de la ONU

Por su parte, John Suárez, director ejecutivo del organismo, precisó, «El Centro por una Cuba Libre (CFC), organización colaboradora en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, saluda y se une al llamado de UNWatch para expulsar a China, Cuba, Eritrea, Libia, Mauritania y Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU».

En este mismo orden, Suárez también resaltó que, «ahora es el momento de limpiar el disfuncional Consejo de Derechos Humanos para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico».

#HRC49 | The @UN🇺🇳 Human Rights Council adopted a resolution calling for the "swift and verifiable" withdrawal of #Russian🇷🇺 troops and Russian-backed armed groups from the entire territory of #Ukraine🇺🇦.

Watch the video of the adoption of the VOTE⤵️ pic.twitter.com/hrWtaGeHHn

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) March 4, 2022