¿Quién es el nuevo primer ministro de Reino Unido?

Londres, Reino Unido.- La vacante que dejó la renuncia de Liz Truss, al cargo de primera ministra está por llenarse con la llegada de Rishi Sunak, que se convertirá en el nuevo primer primer ministro de color del Reino Unido, luego de coronarse en la carrera por liderar el Partido Conservador.

Rishi Sunak es uno de los políticos más pudientes de Westminster, que con 42 años de edad, será el líder más joven en los tiempos modernos. Además, será el tercer primer ministro en solo dos meses.

Sin duda alguna el reto para el nuevo primer ministro Rishi Sunak será afrontar épocas muy turbias en la política británica. Inicialmente la renuncia de Boris Johnson, luego la renuncia de la primera mujer en ocupar como primera ministra y su renuncia a solo 44 días de su gestión, sumándole el fallecimiento de la reina Isabel en el mes de septiembre.

En parte de su primer discurso expresó, «Ahora necesitamos estabilidad y unidad, y haré que sea mi máxima prioridad unir a nuestro partido y nuestro país». Además expresó a sus legisladores que el parlamento enfrentaba una «crisis existencial», por eso hizo un llamado a «unirse o morir».

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.

He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.

We will always be grateful to him for that.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022