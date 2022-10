¡La primera ministra británica dimite!

Londres, Reindo Unido.- Liz Truss dimite a su cargo de primera ministra británica y pasa a la historia como funcionaria más breve de la historia, además detalló que abandonará la jefatura del Gobierno cuando se vote por su sucesor la próxima semana.

En un mensaje corto a las puertas de su residencia en el 10 de Downing Street, declaró, «Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. He hablado con su majestad el rey para decirle que renuncio como líder del Partido Conservador».

En este mensaje, Truss detalló que esta mañana tuvo una reunión con el presidente del Comité 1922. El mismo que agrupa a los diputados «tories». Además estaba Graham Brady llegando a la conclusión de que una elección interna sería ideal para nombrar al sucesor.

De momento la primera ministra, Liz Truss solo tiene 45 días en el cargo. De esta forma, Truss le arrebata el récord al ex primer ministro, George Canning en 1827, que solo duró 118 días en el cargo, pese a que su caso fue porque falleció.

We delivered on energy bills and on cutting national insurance.

We have continued to stand with Ukraine and to protect our own security.

And we set out a vision for a low tax, high growth economy – that would take advantage of the freedoms of Brexit. pic.twitter.com/fi6rtdBRAf

