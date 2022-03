Presidente de Ucrania incomoda a la OTAN con peticiones

Bruselas, Bélgica.- Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, solicitó a los líderes de los países de la OTAN que apoye a Ucrania, con «ayuda militar ilimitada«, sobre todo, entreguen a los ucranianos tanques y aviones, ya que la delicada situación, «es cuestión de vida o muerte».

Asimismo, Zelenski aprovechó a hacer este pedido en su intervención en una videoconferencia en la cumbre de la OTAN, que se lleva a cabo en Bruselas.

De la misma forma, el presidente ucraniano precisó, «Ucrania les pide aviones para que no perdamos a tanta gente y todavía no hemos recibido un solo avión (…). Pedimos tanques para defender nuestras ciudades (…). Tienen al menos 25.000 tanques. Ucrania está pidiendo solo 500».

En este sentido, el líder de Ucrania, Zelenski expresó que Ucrania no ha recibido «ninguna respuesta» a sus peticiones, tras un mes de resistencia imparable. De igual modo, apretó en su discurso, «dénnoslos, véndannoslos», haciendo referencia a los tanques.

Had a phone conversation with @BorisJohnson. Received assurances of his support on the eve of tomorrow's important meetings. Discussed the course of hostilities and defense assistance to Ukraine. We will win together.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2022