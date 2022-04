Presidente de Moldavia denuncia a Rusia por atentados

Moldavia, Chisináu.- La presidente de Moldavia, Maia Sandu, convocó al Consejo de Seguridad Nacional tras una serie de explosiones que sacudieron una estación de radio y una sede ministerial, en la región separatista de Transnistria.

En este sentido, la mandataria Sandu, precisó, «va a sostener hoy (26.04.2022) una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional».

Además añadió, que posteriormente ofrecerá una rueda de prensa, en relación a los supuestos ataques en la región. Con el temor de verse arrastrada al conflicto que afecta a su vecino Ucrania.

Por su parte, el servicio de prensa del presidente de la región separatista, Vadim Krasnoselski, resaltó, «Hubo tres ataques terroristas en Pridnestrovie (Transnistria)».

Had a good talk with 🇨🇦 PM @JustinTrudeau today as we discussed the ongoing war in 🇺🇦, its effects on #Moldova, most recent security developments in the Transnistrian region, and our development cooperation.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) April 26, 2022