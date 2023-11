Grupo insurgente de Yemen le declara la guerra a Israel

Saná, Yemen.- El grupo insurgente hutíes o huzíes del país asiático Yemen, le declara la guerra a Israel, en un comunicado donde ya iniciaron los ataques con aviones no tripulados y misiles en contra de Israel.

Esta delicada situación trae el temor de un «contagio antiisraelí» de los distintos grupos armados y Estados que orbitan a Israel. Los hutíes se hace llamar, Ansarolá -también escrito como Ansar Alá-, que se traducción reza, «partidarios de Dios».

De este modo los hutíes de Yemen se suman activamente al «Eje de Resistencia» respaldado por Irán. Esta decisión abre un nuevo frente para un movimiento que ha librado una guerra durante ocho años en contra de una coalición liderada por Arabia Saudita en el Golfo.

Yahya Saree, portavoz militar vehementemente anunció la integración a la guerra contra Israel en una declaración televisada. Además, de confirmar los ataques realizados sentenció que habrían más ataques de este tipo, «para ayudar a los palestinos a la victoria».

Esta declaración solo confirma la escalada del conflicto, que puede ser mayor y que inquieta sobremanera, a países como Arabia Saudita. Recordando que los hutíes ya han estado en conflicto con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

#With the help of God Almighty, our armed forces launched a large number of ballistic and winged missiles, as well as drones at various targets of the #Israeli enemy in the occupied territories.

— Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) October 31, 2023