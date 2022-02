Policía de Ottawa cuestionada por controlar protestas antivacunas

Ottawa, Canadá.- La Policía de Ottawa precisó la detención de 191 personas, este domingo, además informó que presentó cargos contra 103 de los detenidos, en medio de su operación para disuadir las protestar antivacunas que tienen semanas bloqueando la capital de Canadá.

De manera que, por primera vez en semanas los alrededores del Parlamento de Canadá estuvieron sin manifestantes, ni camiones. Esto, después de que la Policía local aplicara una polémica operación donde se aplicó gas pimienta y estrategias de disuasión de multitudes.

En este sentido, la Policía de Ottawa resaltó que sus funciones en cuando a los manifestantes no habían terminado. Inclusive, tras haber recuperado el control de un perímetro importante del centro.

Por su parte, la Policía de Ottawa publicó en su cuenta de Twitter, “Estamos usando vallas para asegurarnos de que no perdemos el terreno que hemos ganado”. Además, 89 de las personas detenidas, “han sido liberados bajo condiciones”. Aunque con restricciones de movilidad por ciertas zonas y otros tienen libertad incondicional.

Of those arrested, 103 were charged. The main charges are mischief and obstruct.

89 of them have been released with conditions that include a boundary they are not allowed to attend.

The others have been released unconditionally. https://t.co/nhlToZrJhc

— Ottawa Police (@OttawaPolice) February 20, 2022