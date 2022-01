Grupos antivacuna protestan en Ottawa

Ottawa, Canadá.- Miles de personas pertenecientes a grupos extremistas y grupos antivacuna de Canadá se concentraron, este sábado, en Ottawa, para protestar contra las medidas adoptadas para frenar la pandemia al mismo tiempo que exigen un cambio de gobierno.

Pese a las bajas temperaturas de hasta 24° bajo cero, y una sensación térmica de -30°, miles de personas se congregaron por el llamado de “Convoy de la libertad”. Movimiento que inició a principios de esta semana por camioneros de Canadá.

Así pues, los manifestantes que cuentan con el apoyo de Elon Musk y Donald Trump Jr., están conformados por camioneros, afectados por las restricciones de pandemia, grupos extremistas de derecha; antisemitas, islamofóbicos y supremacistas.

De esta manera, la voz de estos manifestantes se ha llevado a cabo de forma pacífica, pero sin respetar el distanciamiento social, el uso de las mascarillas. Del mismo modo, la protesta se lleva frente al edificio del Parlamento canadiense, con el temor de las fuerzas de seguridad de que se produzcan actos de violencia.

Ne vous rendez pas au centre-ville et n’y circulez pas. Pour les résidents et les commerces du centre-ville, les policiers s’affairent à atténuer les effets de la manifestation, tels que les embouteillages et les véhicules stationnés, et remercient les résidents de leur patience. pic.twitter.com/q63LWsWtZR

— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 30, 2022