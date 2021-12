Nobel de la Paz, Suu Kyi condenada a cuatro años de prisión

Bangkok, Tailandia.- Aung San Suu Kyi de 76 años, líder birmana y ganadora del premio Nobel de la Paz fue condenada a cuatro años de prisión por una junta militar que posee el poder por un golpe de Estado ejecutado el 1 de febrero en Birmania.

De esta manera, Suu Kyi fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares. Y por otro lado, otros dos años por vulnerar la normas de la covid-19.

Ver más: Pedro Castillo se pronuncia ante la moción de vacancia

La prensa local indicó que la nobel de la paz pasará dos años en centro de detención. Esto, gracias a una sentencia reducida otorgada por el líder de la junta, Min Aung Hlaing que le regala un indulto parcial a la nobel.

Por su parte, la nobel de la paz ha permanecido aislada en secreto desde que el ejercito se apoderó del poder en Birmania. Sin embargo, por parte de la junta militar no se ha oficializado que Kyi estuviese en prisión.

Our first 2021 physics laureate has received his Nobel Prize – Giorgio Parisi was celebrated at a beautiful ceremony in Rome, Italy, this evening.

The rest of the 2021 physics laureates will soon be receiving their Nobel Prizes. Keep following for more! pic.twitter.com/1UATP8cU4s

— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 6, 2021