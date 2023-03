Accidente aéreo entre dos helicópteros deja varios muertos

Trigg, KY.- Un accidente aéreo dejó varios muertos luego de que dos helicópteros Black Hawk HH-60 del Ejército de Estados Unidos se estrellaran en medio de una misión de entrenamiento de rutina en el condado de Trigg, en Kentucky.

En comunicado de la oficina de asuntos públicos de U.S. Army Fort Campbell, no determinó el estado de salud de los miembros de la tripulación. Tampoco se explicó la cantidad de personas que estuvieron involucradas en el accidente aéreo.

Por su parte, Andy Beshear, gobernador de Kentucky en un tweet explicó, «Tenemos algunas noticias difíciles de Fort Campbell, con los primeros informes de un accidente de helicóptero y se esperan muertes».

En este sentido, Beshear añadió que las autoridades locales y los servicios de emergencia estaban respondiendo al accidente. Al mismo tiempo, se detalló que el accidente fue, aproximadamente a las 10pm ET (02:00 GMT del jueves).

2 x U.S. Army UH-60 Blackhawk helicopters with the 101st Airborne Division collided in the air during an exercise at Fort Campbell military base in Kentucky.

El comunicado agregó, «Actualmente, el comando se concentra en cuidar a los miembros del servicio y sus familias». También se adelantó que las causas del accidente aéreo de estos dos Black Hawk HH-60, están bajo investigación.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023