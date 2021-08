MP de Venezuela negó acusaciones de CPI sobre violaciones de DD. HH

Caracas, Venezuela.- El Ministerio Público (MP) de la Venezuela chavista, como era de esperarse, negó las acusaciones incluidas en un documento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Donde, se asegura la violación de DD. HH en Venezuela.

Este jueves, la CPI concluyó que existe “una base razonable” para creer que, “al menos desde abril de 2017”, diversas autoridades del país caribeño han cometieron crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, el informe de la Fiscalía de la CPI, con fecha 15 de junio y con nota de “documento clasificado” hasta el 10 de agosto. Concluye que “hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela”.

El documento, desclasificado recientemente, deja al descubierto distintos crímenes. Por ejemplo, el encarcelamiento “u otros tipos de severa privación de la libertad física. Esto en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”. También, la tortura y la “violación u otras formas de violación sexual”, así como persecución por motivos políticos.

#COMUNICADO Venezuela rejects the worthless "accusations" of former prosecutor Bensouda, who irresponsibly ignored the collaboration presented by @MinpublicoVE. We work closely with the new @IntlCrimCourt Prosecutor Karim Khan to ensure complementarity pic.twitter.com/4dM8pYCwtT

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 12, 2021