Motín en el Cereso, en México, cuenta 11 muertos

Ciudad de México, México.- Las cifras de la jornada violenta en Ciudad de Juárez aumentó a 11 muertos y 6 detenidos, luego de que un grupo criminal provocara un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) para después asesinar a varias personas, donde se suma un periodista de la radio local.

Según, Ricardo Mejía, subsecretario federal de seguridad informó que, el motín comenzó a las 13.27 horas (19.27 GMT), en esta prisión, número 3, ubicada en la ciudad fronteriza de Ciudad de Juárez. Aquí el grupo criminal «Los Mexicles» atacó a sus rivales de «Los Chapos».

Por otra parte, información preliminar de la Fiscalía de Chihuahua resaltó que el motín ha dejado 20 reclusos heridos; de estos cuatro por proyectil de arma de fuego y dos muertos.

México eleva a 11 las muertes en motín en el Cereso en Ciudad Juárez

En este sentido, el subsecretario federal de seguridad, Mejía agregó, «Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta actuación, este grupo delictivo ‘Los Mexicles’ empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil de Ciudad Juárez«.

#ConferenciaPresidente. Informe @RicardoMeb sobre los enfrentamientos registrados en Ciudad Juárez en el Cereso. Un total de 9 personas fallecieron, 2 en el penal, y un locutor de radio. pic.twitter.com/wSCY5EMJZz — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 12, 2022

Finalmente, Mejía sentenció, «El alcalde Cruz Pérez Cuéllar nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución a los que intervinieron en estos hechos».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México se expresó, «Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil e inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente».

Por el momento, de los muertos por el motín hubo cuatro personas de la estación de radio local, Switch 105.9 FM, perteneciente a la empresa Mega Radio, donde se suma al locutor Alan González.

Esta situación es solo un reflejo de la ola de violencia de México. Solo 2021 registró 33.315 homicidios. Anteriomente registró 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

