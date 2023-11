Israel toma sede de gobierno y Asamblea Legislativa de Hamás

Franja de Gaza.- El Israel Defense Forces (IDF) informó el martes 14 de noviembre que sus tropas tomaron distintos objetivos militares y gubernamentales del grupo islamista Hamás, donde se incluye, «la sede de la Asamblea Legislativa y del gobierno de Hamás».

Un portavoz militar informó, «Las fuerzas de combate combinadas de la Séptima Brigada controlaron la sede de la asamblea legislativa y del gobierno de Hamás, el cuartel general de la Policía de Hamás y una facultad de ingeniería utilizada para la producción y el desarrollo de armas».

No obstante, para llegar a este punto, el IDF ha dejado sin funcionamiento múltiples estructuras en Gaza, incluyendo hospitales. De hecho, todos los hospitales del norte de la Franja no funcionan a excepción del hospital Al Ahli, que hasta ahora atiende a 500 pacientes.

Esta información fue denunciada por la UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «todos los hospitales en la ciudad de Gaza (norte) están fuera de servicio debido a la falta de electricidad, de suministros médicos, de oxígeno, alimentos y agua, y por los bombardeos y enfrentamientos en los alrededores».

#عاجل جيش الدفاع يبذل جهودًا لتنسيق نقل الحاضنات من مستشفى إسرائيلي إلى مستشفى الشفاء في غزة. جيش الدفاع لا يزال ملتزمًا بمسؤولياته الأخلاقية والمهنية في التمييز بين المدنيين وإرهابيي حماس وهو على استعداد للعمل مع أي طرف وسيط موثوق به لضمان نقل الحاضنات. استمعوا الى المكالمة… pic.twitter.com/MbsskY3aFa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2023

Daño colateral de la incursión de Israel en Gaza en búsqueda del grupo Hamás

De acuerdo a las Naciones Unidas, al menos 32 pacientes incluyendo 3 bebés prematuros murieron en el hospital Al Shifa, debido a los cortes eléctricos y las precarias condiciones.

El desastre es tal que el hospital empezó a enterrar en una fosa común a unos 170 cadáveres.

🚨For 39 days now, Hamas has been launching thousands of rockets at Israeli civilians—today was no different🚨 pic.twitter.com/QiN7ofhf2s — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

Del mismo modo, la aviación de Israel confirmó la destrucción de al menos 200 «objetivos terroristas» pertenecientes a Hamás. Además, dentro de Gaza se «descubrieron un túnel terrorista ubicado en una mezquita».

Simultáneamente, a esta situación en Cisjordania se llevó a cabo una redada donde 7 palestinos murieron. Una octava víctima fue abatida por el IDF al sur de Cisjordania. Esta información fue confirmada por el Ministry of Health of the Palestinian National Authority (ANP), que gobierna en lugares de Cisjordania ocupada.

