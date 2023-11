Israel permitirá «pausas humanitarias» de 4 horas diarias en Gaza

Franja de Gaza.- John Kirby, portavoz del National Security Council (NSC) de The White House aseguró que Israel accedió a permitir algunas «pausas humanitarias» diarias de cuatro horas al norte de Gaza para permitir un corredor de salida de civiles.

El portavoz Kirby, confirmó que la medida iniciará el viernes 9 de noviembre. Además destacó que durante estas «pausas humanitarias», «no habrá operaciones militares» aunque sigue habiendo «preocupación» ante la posibilidad de que Hamás trate de impedir la iniciativa.

Ver más: Washington y Hamás se están comunicando según John Kirby

No obstante, este llamamiento es para que los civiles intenten salir de las zonas «activas» del conflicto. Además consideró como «crucial» que la ayuda humanitaria se extienda a estas zonas donde lleguen los civiles.

Del mismo modo, Kirby fue claro en que estas «pausas humanitarias» al sur de Gaza permitieron la salida de miles de personas. Pero también ha permitido la entrada de ayuda humanitaria, aunque sí se subrayó que esta ayuda tiene que aumentar.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre and NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby. https://t.co/xmaEeYfucV

— The White House (@WhiteHouse) November 8, 2023