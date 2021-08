Israel activa alarmas por cohete lanzado desde Gaza

Sderot, Israel.- Las sirenas de ataque aéreo sonaron en Sderot, al sur de Israel, este lunes, después de que se disparara un cohete desde la Franja de Gaza. El primero desde la guerra de 11 días entre Israel y milicianos palestinos en mayo.

En un comunicado, el ejército israelí dijo que identificó un lanzamiento de cohete que fue interceptado por baterías de defensa aérea.

Este gesto, podría poner en peligro tres meses de relativa calma. Esto, desde que Israel y el grupo Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, alcanzaron un alto el fuego.

De momento nadie se responsabilizó por el lanzamiento del cohete. Sin embargo, el lanzamiento, se produjo horas después de que soldados israelíes se enfrentaran con pistoleros palestinos durante una redada nocturna en la ocupada Cisjordania.

A rocket was just fired from Gaza into Israel.

The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/jlT4PIb7pe

— Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2021