Biden sobre talibanes y crisis en Afganistán

Washington, DC.- El presidente Biden, en una discurso, defendió la retirada de Estados Unidos de Afganistán a pesar de la rápida toma de poder de los talibanes. Argumentó su decisión diciendo que era hora de irse del país después de dos décadas de conflicto.

Desde The White House, Biden afirmó, “Respaldo firmemente mi decisión. Después de 20 años, he aprendido por las malas que nunca hubo un buen momento para retirar las fuerzas estadounidenses”.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió empero a los talibanes que no interrumpan ni amenacen la evacuación de miles de diplomáticos estadounidenses y traductores afganos en el aeropuerto de Kabul.

Además, la respuesta a cualquier ataque sería “rápida y contundente”, advirtió Biden. “Defenderemos a nuestra gente con una fuerza devastadora si es necesario”, dijo.

I have authorized 6,000 U.S. troops to deploy to Afghanistan to assist in the departure of U.S. and Allied civilian personnel from Afghanistan — and to evacuate our Afghan allies and vulnerable Afghans to safety outside the country.

— President Biden (@POTUS) August 17, 2021