Hispana podría ser la primera dama de Canadá

Ottawa, Canadá.- La hispana Anaida Galindo de nacionalidad venezolana, podría convertirse en la primera dama de Canadá, debido a que es la esposa de Pierre Poilievre, actual candidato a primer ministro de Canadá que fue diputado y exministro del gabinete del país.

La pareja se casó en el año 2017 luego de que la posible próxima primera dama ejerciera como asistente de legisladores conservadores, y aquí conociera al político Poilievre. Su boda se realizó al sur de Portugal, un país desconocido para ambos, con solo la ayuda de un planificador de bodas y un fotógrafo.

Ver más: Evitan huelga en la compañía automotriz más grande de México

Hay que recordar que la familia de Anaida Galindo migró junto a su familia a Canadá en el año 1996. Aquí estudió en la Universidad de Ottawa la carrera Comunicación.

Por su parte, en la revista femenina online Pretty and Smart Co, Anaida publicó en 2019, «Fue la mejor decisión que pudimos tomar». Además agregó, «Queríamos asegurarnos de que nuestro día especial fuera realmente solo para nosotros y nuestro compromiso mutuo».

After I warned Trudeau for two years his taxes & money-printing deficits would cause inflation. #JustinFlation

Today, he claims he’s waking up.

If he’s serious, he must accept my demand:

NO NEW TAXES ON WORKERS & SENIORS. pic.twitter.com/0XVlMtOjgv

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) September 13, 2022