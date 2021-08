Haití: casi 1300 muertos, 5700 heridos y ahora otro desastre

Puerto Príncipe, Haití.- El terremoto de 7,2 que sacudió Haití, este sábado, sigue sumando víctimas, donde casi 1300 han muerto. Además, hay más de 5700 heridos y miles de casas destruidas.

Por su parte, las autoridades de la isla continúan con las maniobras de rescate y búsqueda de sobrevivientes.

Al mismo tiempo, el país haitiano sigue recibiendo la solidaridad de países vecinos y organizaciones internacionales, que en vista de este desastre se han sumado a las ayudas. Por ejemplo, Fairfax County Fire/Rescue y Urban Search and Rescue han enviado personal, equipos y herramientas.

From earlier today. #FCFRD RT @VATF1: USA-1 team members boarded their plane and are wheels up to #Haiti as a part of the @USAIDSavesLives Disaster Assistance Response Team (DART).@ffxfirerescue @USAID pic.twitter.com/QW26faY6Tk

— Fairfax County Fire/Rescue (@ffxfirerescue) August 16, 2021