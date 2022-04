Expresidente de Honduras deportado a EE. UU., por narcotráfico

Nueva York, NY.- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue deportado a Estados Unidos tras enfrentar cargos por narcotráfico, y pasó a una celda en la cárcel federal de Brooklyn, prisión que es muy criticada por sus condiciones «inhumanas».

Juan Orlando Hernández, quien fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, hoy está limitado en una celda del Metropolitan Detention Center Home (MDC). De esta forma, comparte espacios con hombres y mujeres de todos los niveles de seguridad.

De esta manera, Hernández compartirá prisión con delincuentes como los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Que aún esperan lectura de la sentencia, que está precedida por cargos de sobornos, blanqueo de dinero relacionados con Odebrecht.

Al mismo tiempo, presos como el famoso rapero R. Kelly, quien espera sentencia el próximo 4 de mayo, por cargos de tráfico sexual, extorsión de mujeres, niñas y niños. A su vez, también están el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, cuyo juicio está pautado para el mes de octubre, por narcotráfico.

Attorney General Merrick B. Garland Delivers Remarks Announcing Charges Against Juan Orlando Hernandez, Former President of Hondurashttps://t.co/XWOWw6qSDr pic.twitter.com/XsWj0BSGrf

— Justice Department (@TheJusticeDept) April 21, 2022