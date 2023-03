Emiten orden de arresto en contra de Vladímir Putin

Amsterdam, Holanda.- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en contra del presidente de Rusia, Vladími Putin, donde responsabilizado del crimen de guerra de deportación ilegal de niños de Ucrania.

Hay que tomar en cuenta que ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI. Sin embargo, Kiev otorgó cierta jurisdicción a la CPI para enjuiciar los delitos de guerra cometidos dentro del territorio ucraniano.

Inmediatamente, Moscú reaccionó negando repetidamente estas acusaciones de la CPI. Negó rotundamente haber cometido atrocidades durante su invasión a Ucrania, en poco más de un año de guerra. Por su lado, el Kremlin calificó la decisión judicial como «nula e inválida» con respecto a Rusia

También se sabe que es poco probable que Putin termine en una corte en el corto plazo. Entendiendo que la orden solo significa que Putin puede ser arrestado y enviado a La Haya de viajar a cualquier estado miembro de la CPI.

#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine

More info: https://t.co/5OMC7Xuuy5 pic.twitter.com/45bT4mHqIs

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023