Vladímir Putin suspende su participación del tratado nuclear

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin anunció la suspensión del Nuevo START, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia, bajo el argumento que Rusia debe estar dispuesta a reanudar las pruebas de armas nucleares si EE. UU., hace lo mismo.

En su discurso el presidente Putin aprovechó para acusar a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN de declarar, abiertamente, como objetivo la derrota de la invasión de Rusia en Ucrania.

Ver más: Biden habla de «armagedón» tras amenazas nucleares de Putin

Asimismo, Putin destacó, «Quieren infligirnos una derrota estratégica y se meten en nuestras instalaciones nucleares. Por ello, me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado sobre Armamento Estratégico Ofensivo. Repito, no nos retiramos del pacto. Suspendemos nuestra participación».

Como respuesta, Jens Stoltenberg, secretario General de la OTAN aclaró que nadie está atacando a Rusia. Además, la OTAN «lamenta» la decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.

'They can't be stupid': Vladimir Putin has used his annual state address to announce he's suspending a major nuclear arms control treaty between Russia and the US.

Read more: https://t.co/tBuiKh9V7J pic.twitter.com/FKqKdaJqyn

— SBS News (@SBSNews) February 22, 2023