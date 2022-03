Crisis de refugiados llega 2 millones en menos de 15 días

Kiev, Ucrania.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) conjunta a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informaron que el número de refugiados producto de la guerra en Ucrania alcanzó las 2 millones de personas.

Estas trágicas cifras llegan en poco menos de 15 días desde que inició el conflicto en Ucrania. Luego de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin diera la orden de invadir al país vecino.

En este sentido, La Organización de las Naciones Unidas (ONU), también precisó que la mayoría de los refugiados se ubicaron en Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Moldavia. Además, añadió que unos 153.000 refugiados se trasladaron a otros países de Europa.

De esta manera, se resaltó que Polonia abrió sus puertas a 885.000 refugiados ucranianos. Por su parte, Hungría hizo lo propio con 170.000 refugiados. Paralelamente, a las operaciones de evacuación de civiles de Sumy, al noreste de Ucrania, se sumaron los primeros autobuses y automóviles para movilizar a los refugiados.

‼️As of today, 2 million people – including women, children, and the elderly – have fled the war in #Ukraine. More people continue to search for safety and are in need of urgent humanitarian aid. pic.twitter.com/jGC2Xo8RVs

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) March 8, 2022