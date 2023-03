Canadá eliminó leyes que permiten limpiar registros de condenados

Toronto, Canadá.- El gobierno de Canadá trabaja en la reforma de su sistema de justicia penal, por lo que eliminó algunas leyes contra el aborto dirigidas a las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ, el martes 7 de marzo, con el fin de permitir a las personas condenadas por estos delitos puedan limpiar sus registros.

Marci Ien, Women and Gender Equality Canada’s (WAGE), precisó, «Los canadienses merecen políticas no discriminatorias que pongan su seguridad en primer lugar».

Asimismo, Ien declaró que el gobierno reconoce que las leyes y regulaciones pasadas fueron injustas. Básicamente porque comprometen las libertades de las comunidades LGBTQ y las mujeres.

Ahora, con estas leyes eliminadas, las personas que fueron condenadas anteriormente, podrán solicitar una orden de eliminación de antecedentes de manera gratuita. Esto en virtud de la Ley de Eliminación de Condenas Históricamente Injustas de 2018, que permite la destrucción total de «registros de condena históricamente injustos».

