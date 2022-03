Biden promete respuesta proporcional a Rusia

Bruselas, Bélgica.- El presidente Biden prometió una respuesta «proporcional», en el caso de que Moscú haga uso de armas químicas en Ucrania, además solicitó expulsar a Rusia del G20 como penalidad por la invasión a Ucrania.

Al mismo tiempo, Biden reconoció que las sanciones internacionales no conseguirán que Rusia, a corto plazo, detenga la guerra en Ucrania. También pronosticó que la escasez de alimentos «va a ser real».

En este sentido, el presidente Biden participó en tres cumbres sobre Ucrania: una de la OTAN, otra del G7 y otra de la Unión Europea (UE).

De este modo, los temores sobre el uso de armas químicas o biológicas de Rusia en Ucrania, fueron el foco de las conversaciones. Así pues, Biden respondió positivamente a la pregunta si habría represalias de Estados Unidos y la OTAN.

Putin was banking on NATO being split, but it has never been more united than it is today. pic.twitter.com/HJ7GnOpGjg

— President Biden (@POTUS) March 24, 2022