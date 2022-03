Arrecifes de coral del Mar Caribe impactados por el calentamiento global

Charlotte, NC.- Un nuevo análisis comprobó que los arrecifes de coral del Caribe tienen al menos 100 años calentándose, lo que produce alteración en los ecosistemas marinos, gracias al calentamiento global, en parte provocado por la actividad humana.

Según, la publicación del estudio en la revista Plos Climate, los autores describen un recuento de 150 años de la historia de la temperatura de superficie del mar en la región del Mar Caribe.

Del mismo el estudio detectó importantes tendencias de calentamiento que perturban los ecosistemas de los arrecifes de coral.

Por su parte, Collen Bove, de la The University of North Carolina at Chapel Hill, junto a su equipo crearon inicialmente una base de datos de 5.326 arrecifes de coral del Caribe.

