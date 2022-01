2021: el sexto año más caluroso según NASA y NOAA

Washington, DC.- La NASA y la National Office for Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), este jueves, revelaron en su informe anual que el 2021 fue el sexto año más caluroso desde que hay registros desde 1880.

Al mismo tiempo, se informó que estos últimos siete años hay una preocupante tendencia a experimentar temperaturas más altas. Es decir, de mantenerse estas cifras, se alcanzará el techo de calentamiento global que los Acuerdos de París establecieron en 34,7°F.

Por su parte, el científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Edil Sepúlveda, declaró, “Estamos alrededor de 33,4 o 33,6°F (de aumento). Si se sigue el patrón que se está viendo, en 10 años, más o menos 2031 o 2032, estaríamos llegando a ese punto (34,7°F)”.

Del mismo modo, la comunidad internacional para 2015 concretó unas medidas para evitar que el planeta alcance esa temperatura límite de 34,7°F. Sin embargo, EE. UU., se habría retirado durante la administración de Trump, pero hoy con Biden regresó.

Working with our sister facility, @NASAGISS, we’re able to continue learning about the changing climate here on our home planet. https://t.co/DP0g3pUiFA

— NASA Goddard (@NASAGoddard) January 13, 2022