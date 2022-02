Alex Saab traicionó a Nicolás Maduro con la DEA

Miami, FL.- Según documentos judiciales divulgados del polémico empresario colombiano Alex Saab, y presunto testaferro de Nicolás Maduro, cooperó durante un año de manera «proactiva» sobre las actividades y contratos de la seudo gestión en Venezuela.

Alex Saab compareció ante una audiencia en Miami, donde el juez Robert N. Scola fechó el próximo juicio para octubre de 2022. Así pues, Saab está acusado por conspirar para lavar dinero.

Ver más: Juez EE. UU. desestima cargos de lavado de dinero contra Alex Saab

En este sentido, un documento firmado por el fiscal Kurt K. Lunkenheimer, que data de febrero de 2021, donde se expone la siguiente controversia, «la cooperación de Saab Morán con las fuerzas del orden antes de ser acusado en el Distrito Sur de Florida».

BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.

As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022