Al menos tres muerto dejó la Tormenta Tropical Alberto en México

Ciudad de México.- Al menos tres personas han muerto tras el paso de la tormenta de tropical Alberto al nordeste de México, la madrugada del jueves 20 de junio.

La información fue confirmada por el presidente saliente Andrés López Obrador, en rueda de prensa, que señaló que los fallecidos son de la localidad de Nuevo León.

“De manera indirecta, dos niños en Nuevo León (que iban) en una bicicleta en zona de humedad, se electrocutaron, hasta ahora, y se habla de otro niño atrapado también en Nuevo León, eso es lo que tenemos pero vamos a estar pendientes”, indicó.

Ver más: Tormenta tropical Alberto se formó en el Golfo de México

Por su parte, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que “fueron muy lamentables, se pudieron haber prevenido, tuvimos tres menores que por estar cerca de ríos o en la lluvia desgraciadamente perdieron la vida”.

De la misma manera, resaltó sobre los diversos rescates a personas afectadas por el desbordamiento del Río Santa Catarina. Además, que desplegó un operativo con patrullas para atender incidentes, “afortunadamente esa gente está salvaguardada y está llegando a los más de 125 refugios”.

Ver más: Millones de estadounidenses afectados por la ola de calor

Es de mencionar que la tormenta tropical Alberto tocó tierra la madrugada del jueves 20 de junio, el cual ha originado fuertes precipitaciones al noroeste de México.

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó a tempranas horas de este jueves, Alberto se degradó a Depresión Tropical. Su centro se localiza en tierra a 50 kilómetros al oeste-noroeste de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y a 155 kilómetros al oeste de Tampico, Tamaulipas.

10AM CDT June 20: #Alberto weakens into a tropical depression as it moves inland over Mexico. Heavy rains and flash flooding continue in NE Mexico. Moderate coastal flooding is likely through today's high tide cycle along the Texas coast. For more info visit… pic.twitter.com/37sIElPO2N

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 20, 2024