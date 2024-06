Tormenta tropical Alberto se formó en el Golfo de México

Washington.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC), informó que una tormenta tropical se formó este miércoles 19 de junio.

Indicaron que la tormenta denominada Alberto se originó en el suroeste del Golfo de México. Además, resaltan que es la primera tormenta con nombre de lo que se prevé que sea una agitada temporada de huracanes.

Tropical Storm #Alberto Advisory 8A: Alberto Moving Westward Over the Western Gulf of Mexico. Heavy Rains, Coastal Flooding, and Gusty Winds Forecast Along The Coasts of Texas and Northeastern Mexico Through Thursday. https://t.co/tW4KeGe9uJ

En este sentido, las autoridades advirtieron que se espera que Alberto origine fuertes lluvias, inundaciones costeras y feroces vientos a las costas del noreste de México y Texas.

Al mismo tiempo, explicaron que la tormenta se ubicaba a 300 kilómetros (185 millas) al este de Tampico, México y a 480 kilómetros (295 millas) al sur-sureste de Brownsville, Texas. Tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora).

10AM CDT June 19: #Alberto forms in the western Gulf of Mexico. Tropical storm conditions are expected today within the warning area. Alberto is a very large system with rainfall, coastal flooding, and wind impacts extending far from the center. For more visit… pic.twitter.com/GuFJfQVx6d

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 19, 2024