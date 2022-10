Administración Biden aplica sanciones a 500 nicaraguenses

Washington, DC.- 500 personas estrechamente vinculadas a la cúpula de Daniel Ortega en Nicaragua fueron objeto de una prohibición y sanciones por parte del secretario de Estado, Antony Blinken, argumentando que Nicaragua pretende «socavar las instituciones democráticas».

Asimismo, entre los sancionados por la administración Biden existen integrantes de las fuerzas de seguridad de Nicaragua, incluida la Policía Nacional. También hay funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, trabajadores de la educación y otros que participan en la «represión y corrupción del régimen».

Antony Blinken, sin mencionar nombres explicó en un comunicado, «Ningún miembro del Gobierno de Nicaragua ni nadie que facilite los abusos del régimen debe pensar que puede viajar libremente a Estados Unidos».

Específicamente, las sanciones empiezan por el bloqueo de visados para estas 500 personas. La misma se basa en una orden presidencial que, «suspende la entrada a Estados Unidos a miembros del Gobierno de Nicaragua y a otras personas que se beneficien del debilitamiento de las instituciones democráticas» nicaragüenses.

Today, @USTreasury designated the Nicaraguan mining authority General Directorate of Mines connected to Ortega-Murillo regime corruption, as well as one Nicaraguan government official responsible for decades of violence. https://t.co/Hb0xfcyiqE — Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) October 24, 2022

Este comunicado llega luego de que el U.S. Department of the Treasury anunciara, este lunes, el bloqueo de activos y transacciones en Estados Unidos de la Dirección General de Minas de Nicaragua y al asesor de Ortega, Lenín Cerna.

Today, @POTUS expanded sanctions authorities allowing for significant new pressure on the Ortega-Murillo regime, & @StateDept imposed visa restrictions on over 500 Nicaraguans who impeded their country’s return to democracy. We continue to oppose the regime’s attacks on freedoms. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 24, 2022

Por su parte, el presidente Biden firmó una nueva orden ejecutiva que permite a su Gobierno ampliar las sanciones contra la cúpula de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo. De este modo, Blinken justificó estas acciones en vista de las nuevas acciones de Daniel Ortega.

En este sentido, Blinken consideró que «el régimen ha acelerado este año las acciones para dejar sin espacio a la sociedad civil, incrementar la cooperación en seguridad con Rusia y silenciar a las voces independientes».

Finalmente, el Tesoro estadounidense acusa a Nicaragua de usar las ganancias de la producción y venta de oro, con el propósito de «oprimir al pueblo nicaragüense». Incluyendo, la acción de, «apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia».

