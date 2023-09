Trump se ausenta al segundo debate republicano intencionadamente

Los Ángeles, CA.- El segundo debate republicano de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024, comenzó criticando abiertamente al expresidente Trump, por no asistir a este encuentro por segunda vez, celebrado en la emblemática Ronald Reagan Presidential Library & Museum, ubicado en Simi Valley.

No obstante, Trump decidió no asistir al primer debate por dar una entrevista al polémico periodista Tucker Carlson. En vez de asistir al segundo debate, Trump prefirió ir a Detroit para dar un discurso ante los sindicalistas del sector automotriz que están en huelga desde el 15 de septiembre.

Por ejemplo, Ron DeSantis, gobernador de Florida y segundo mejor posicionado en la nominación conservadora, se quejó, «Debería estar en el escenario esta noche. Debería defender su balance, en el que añadió 7.8 billones a la deuda».

Lo propio hizo el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie quien acusó a Trump de «esconderse». De este modo, Chirtie denunció que Trump está, «entre las paredes de su club de golf y no se presenta aquí para contestar preguntas como el resto. Debería estar en esta sala».

