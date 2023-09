Esta es la pistola Glock personalizada que Trump quiere comprar

Summerville, SC.- El expresidente Donald Trump en un encuentro con voluntarios de la pequeña ciudad de Summerville, entró en una tienda de armas como parte de su campaña electoral, con la intención de comprar una pistola semiautomática Glock personalizada, y mientras la miraba dijo, «Quiero comprar una».

En un video publicado en X (Twitter), el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, afirmó que Trump habría comprado una pistola semiautomática marca Glock. Una pistola de Austria muy efectiva y confiable utilizada por las fuerzas de seguridad en más de 50 países en todo el mundo.

Ver más: Juez anula la prohibición de cargadores de armas de alta capacidad

Aunque el video fue eliminado de la plataforma por Cheung, él mismo declaró que el expresidente no había comprado el arma. El video tenía una duración de 58 segundos y mostraba a Trump en la tienda Palmetto State Armory en Summerville.

Otro detalle del video es que el arma que Trump admiraba no era cualquier versión de una Glock convencional. Esta arma estaba personalizada con detalles alusivos al mismo Donald Trump. Por ejemplo, por una lado del arma se pueden ver detalles como el rostro del millonario, con la bandera de Estados Unidos y el número 45, evocando al número de presidentes del país.

The Trump supporter who posted the viral video of Donald insisting he wanted to buy a Glock – which legally could have gotten Donald in a lot of legal trouble – DELETED it.

Too late. I already put it in the family archive. 🧵👇 pic.twitter.com/gN2buUVlLd

— Mary L Trump (@MaryLTrump) September 25, 2023